Die Montana Aerospace AG, Anbieter von Systemkomponenten für die Sektoren Luft- und Raumfahrt, E-Mobilität und Energie, ist heute an der Schweizer Börse gestartet. Der Angebotspreis wurde mit 25,65 Franken je Aktie festgelegt und damit am oberen Ende der Spanne von 24,15 bis 25,65 Franken. Gestartet ist die Aktie an der Börse bei 29,0 Franken. Im Frühhandel liegt die Aktie über 30,0 Franken. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.05.)

