DJ EANS-Hinweisbekanntmachung: Korrektur: Rath AG / Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG (ESEF-Format)

=------------------------------------------------------------------------------- Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Die Darstellung der am 30.04.2021 und 10.05.2021 veröffentlichten ESEF-Jahresfinanzberichte der Rath Aktiengesellschaft werden aufgrund eines formellen Fehlers in der Gestaltung des ESEF "report package" korrigiert. Die vorliegende Version des ESEF "report package" ersetzt die am 30.04.2021 und 10.05.2021 veröffentlichten Versionen. Hiermit gibt die Rath AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden: Bericht: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG (ESEF-Format) Deutsch: Veröffentlichungsdatum: 10.05.2021 Veröffentlichungsort: https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen Ursprüngliche Mitteilung: =------------------------------------------------------------------------------- EANS-Hinweisbekanntmachung: Korrektur: Rath AG / Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG (ESEF-Format) Hiermit gibt die Rath AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden: Bericht: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG (ESEF-Format) Deutsch: Veröffentlichungsdatum: 10.05.2021 Veröffentlichungsort: https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen Rückfragehinweis: Andreas Pfneiszl (ir@rath-group.com) Ende der ursprünglichen Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Andreas Pfneiszl (ir@rath-group.com) Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

