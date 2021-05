DJ EANS-Stimmrechte: STRABAG SE / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Wien, 12.5.2021 Überblick Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: STRABAG SE 2. Grund der Mitteilung: Sonstiges 3. Meldepflichtige Person Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018) _________________________________________________________________________ |____Vorname____|____Name/Nachname____|________Sitz_________|____Staat____| | |MKAO Rasperia |Kaliningrad |Russland | |_______________|Trading_Limited______|_____________________|_____________| | |MKAO Valtoura |Kaliningrad |Russland | |_______________|Holdings_Limited_____|_____________________|_____________| |_______________|Melisantis_Limited___|Nicosia______________|Zypern_______| |_______________|Bradmion_Holdings_Ltd|Nicosia______________|Zypern_______| |Oleg___________|Deripaska____________|Moskau_______________|Russland_____| | |RAIFFEISEN-HOLDING | | | | |NIEDERÖSTERREICH-WIEN|Wien |Österreich | | |registrierte | | | |_______________|Genossenschaft_m.b.H.|_____________________|_____________| | |BLR-Baubeteiligungs |Wien |Österreich | |_______________|GmbH.________________|_____________________|_____________| | |Haselsteiner | | | | |Familien- |Spittal/Drau |Österreich | |_______________|Privatstiftung_______|_____________________|_____________| |Hans_Peter_____|Haselsteiner_________|Spittal/Drau_________|Österreich___| |Klemens_Peter__|Haselsteiner_________|Wien_________________|Österreich___| | |UNIQA Beteiligungs- |Wien |Österreich | |_______________|Holding_GmbH_________|_____________________|_____________| | |UNIQA Erwerb von | | | | |Beteiligungen |Wien |Österreich | |_______________|Gesellschaft_m.b.H.__|_____________________|_____________| | |UNIQA Österreich |Wien |Österreich | |_______________|Versicherungen_AG____|_____________________|_____________| | |UNIQA Insurance |Wien |Österreich | |_______________|Group_AG_____________|_____________________|_____________| | |"GULBIS" Beteiligungs|Wien |Österreich | |_______________|GmbH_________________|_____________________|_____________| 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 79,80 % | 0,00 % | 79,80 % | 110.000.000 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 79,81 % | 0,00 % | 79,81 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT000000STR1|_______________|_____87.780.630|_______________|________79,80_%| |Namensaktien|_______________|______________3|_______________|_________0,00_%| |_Subsumme_A_|__________87.780.633___________|____________79,80_%____________| ______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________| ______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | beiden (%) | | | | | (%) |Instrumente | | |_________|_________________|____________|___________|____(%)_____|____________| |____1____|Deripaska_O.V.___|____________|___________|____________|____________| | 2 |Bradmion Holdings| 1 | | | | |_________|Ltd______________|____________|___________|____________|____________| | 3 |Melisantis | 2 | | | | |_________|Limited__________|____________|___________|____________|____________| | 4 |MKAO Valtoura | 3 | | | | |_________|Holdings_Limited_|____________|___________|____________|____________| | 5 |MKAO Rasperia | 4 | 25,910 %| | | |_________|Trading_Limited__|____________|___________|____________|____________| |____6____|Haselsteiner_H.P.|____________|___0,0500_%|____________|____________| | |Haselsteiner | | | | | | 7 |Familien- | 6 | 26,380 %| | | |_________|Privatstiftung___|____________|___________|____________|____________| |____8____|Haselsteiner_K.P.|____________|___0,0011_%|____________|____________| | |Raiffeisen- | | | | | | |Holding | | | | | | 9 |Niederösterreich-| | 6,5800 %| | | | |Wien reg. | | | | | |_________|Gen.m.b.H._______|____________|___________|____________|____________| | 10 |"GULBIS" | 9 | | | | |_________|Beteiligungs_GmbH|____________|___________|____________|____________| | |BLR- | | | | | | 11 |Baubeteiligungs | 10 | 6,6200 %| | | |_________|GmbH.____________|____________|___________|____________|____________| | 12 |UNIQA Insurance | | 0,0200 %| | | |_________|Group_AG_________|____________|___________|____________|____________| | |UNIQA | | | | | | 13 |Beteiligungs- | 12 | | | |

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 12, 2021 11:17 ET (15:17 GMT)