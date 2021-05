"BioNTech", "BioNTech", "am liebsten BioNTech" - so oder so ähnlich dürften die Menschen hierzulande antworten, wenn sie nach dem Impfstoff gefragt werden, mit dem sie gerne geimpft werden möchten. Kaum Nebenwirkungen und ein hoher Schutz, das sind die Vorteile des Impfstoffs aus Mainz. Folgerichtig setzt das Unternehmen mittlerweile Milliarden um. Allein im ersten Quartal erwirtschafte BioNTech einen Gewinn von 1,1 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...