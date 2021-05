Bei CureVac häufen sich mittlerweile die guten Unternehmensnachrichten. Wie soeben bekannt wurde, forschen die Tübinger an einem zweiten Impfstoffkandidaten, der in ersten Tests herausragende Ergebnisse lieferte. So sorgt der Wirkstoff CV2CoV bei Tierversuchen für eine hohe Antikörperbildung und sehr starke Immunantwort. Das Unternehmen geht davon aus, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...