Solvay hat mit dem Energiedienstleister Engie China die Installation von Solarpaneelen an seinem chinesischen Standort Zhenjiang vereinbart. Engie soll für die Wartung zuständig sein, während der Spezialchemie-Konzern den produzierten Strom aufkaufen will. Solvay will das Projekt im April 2022 fertigstellen und rechnet mit einer Solarstrom-Kapazität von 891 kW. Den durch die Anlage erzeugten Strom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...