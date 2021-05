Aktien: Musk pusht Dogecoin wieder

Anzeige / Werbung Einen Tag nach der Ankündigung, dass Tesla aufhören würde, Bitcoin als Zahlung für seine Autos zu akzeptieren, schlug Tesla Chief Elon Musk vor, dass der Dogecoin, zu einem geeigneten Ersatz gemacht werden könnte. "Wir arbeiten mit Doge Devs, um die Effizienz von Systemtransaktionen zu verbessern", twitterte Musk. "Potentiell vielversprechend." Der Dogecoin-Kurs schoss sofort nach oben, Anleger hoffen auf eine größere Akzeptanz des Dogecoins. Teslas Kauf von Bitcoin in Höhe von 1,5 Mrd. Dollar in den vergangenen Monaten wurde zuvor als ein Zeichen der wachsenden institutionellen Akzeptanz von Kryptowährungen gesehen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. "Kryptowährungen sind auf vielen Ebenen eine gute Idee und wir glauben, dass sie eine vielversprechende Zukunft haben, aber das kann nicht zu großen Kosten für die Umwelt kommen," twitterte Musk noch am Mittwoch. Musk sagte, dass Tesla keinen der Bitcoin verkaufen würde, die Tesla derzeit besitzt, und würden sie erst wieder verwenden, "sobald der Bergbau zu nachhaltigerer Energie übergeht." Tesla will daher andere Kryptowährungen als Zahlungsmittel in Betracht ziehen, die weniger Energie beim Schürfen verwenden. Während Bitcoin seit seiner Gründung als potenzielle Zahlungsoption angesehen wurde, war Dogecoin weitgehend als Scherz-Coin gedacht. Die Kryptowährung hat jedoch einen atemberaubenden Anstieg erlebt, seit Musk sie als Meme übernommen hat und Anfang des Jahres begann, darüber zu twittern. In dieser Woche postete Musk eine Umfrage auf Twitter, ob Tesla Dogecoin als Zahlungsmittel akzeptieren sollte. Etwa 80 Prozent der fast 4 Millionen abgegebenen Stimmen wollen Dogecoin als Zahlungsmittel. Tesla-Aktie deutlich angeschlagen Mit diesen Tweets hat Musk den Dogecoin wieder beflügelt, nur der Tesla-Kurs konnte nicht nachhaltig profitieren. Im Gegenteil: Zum ersten Mal seit über einem Jahr sank der Aktienkurs unter die 200-Tagelinie. Insgesamt verlor die Tesla-Aktie in diesem Jahr fast 20 Prozent. Außerdem wird jetzt die Aufwärtstrendlinie seit dem Corona-Tief im März 2020 getestet. Der MACD (Momentum) ist abwärts gerichtet und stützt den Abschwung. Die nächste Unterstützung ist das 2021er März-Tief bei knapp 540 Dollar. Enthaltene Werte: DE0007100000,DE0007664039,US88160R1014,DOGE~USD,US92243N2027

