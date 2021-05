Die Hoffnung einer ganzen Branche und vermutlich Zehntausenden Anlegern ruhen derzeit auf dem amerikanischen Brennstoffzellenhersteller Plug Power. Seitdem das Unternehmen am Dienstag mit seinen vorläufigen Geschäftszahlen positiv überraschen konnte, zog der Aktienkurs zunächst an und hievte damit eine ganze Branche aus dem Tal der Tränen. Doch jetzt droht der Rückfall in die seit Januar andauernde Krise. Es sei denn…

Detaillierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...