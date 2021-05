Volkswagen holt seine drei sächsischen Standorte Zwickau, Chemnitz und Dresden in den kommenden Jahren unter das Dach der Volkswgen AG. Die rund 10.000 Beschäftigten des größten Autobauers Europas, der in Ostdeutschland bislang die eigenständige Tochter Volkswagen Sachsen GmbH betreibt, profitieren damit künftig auch von einem Wechsel aus dem Flächentarifvertrag der Metall- und Elektrobranche in den VW-Haustarifvertrag. Bis 2027 soll der Schritt komplett umgesetzt sein. Anpassungsbedarf gibt es ...

