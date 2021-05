IPOs:14.05.1990: Burgenland Holding: Burgenland Holding mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,69 Mrd. ATS. 14.05.2018: Börsegang Frequentis: "Erfolgreich verlaufen ist der IPO der Frequentis AG an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Wiener Börse. Die Aktien der Frequentis AG sind seit heute unter dem Kürzel FQT (ISIN: ATFREQUENT09) im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im prime market der Wiener Börse handelbar. Das österreichische High-Tech-Unternehmen überzeugte die Anleger im Rahmen des IPOs mit seinem auf nachhaltige Profitabilität ausgerichteten Geschäftsmodell. In einem volatilem Marktumfeld notierte der erste Börsenkurs in Frankfurt bei EUR 18,00 und in Wien bei EUR 18,10."Geburtstage:14.05.1955: Gottfried Wanitschek (Ex-Vorstand Uniqa) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...