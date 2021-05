Die Europäische Kommission will die Freisetzung von Schadstoffen in alle Umweltmedien bis 2050 so weit reduzieren, dass keine Gefahr mehr für die menschliche Gesundheit und die natürlichen Ökosysteme von der verbleibenden Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden ausgeht. Dazu hat sie am Mittwoch einen Aktionsplan veröffentlicht, der alle einschlägigen Politikfelder einbezieht und eine Reihe von Zwischenzielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...