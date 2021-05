Vor allem Wachstumsaktien aus dem Technologieumfeld wurden vor dem Hintergrund wachsender Zinsängste verkauft. Interessant ist, wer dabei wo auf der Käufer- bzw. Verkäuferseite stand. Denn daraus mag man durchaus Rückschlüsse auf die Positionierung von Privatanlegern, Hedgefonds und Institutionellen ziehen. Bis zum Ende der letzten Woche traten Hedgefonds an insgesamt zehn Handelstagen in Folge mehrheitlich als Verkäufer bei US-Tech-Aktien auf. Im gleichen Zeitraum waren Retail-Investoren die einzigen (Netto-)Käufer in diesem Segment. Damoklesschwert steigende Zinsen Die zur Wochenmitte veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten brachten einmal mehr die Angst vor Inflation und damit auch vor weiter steigenden Zinsen zurück ins Bewusstsein ...

