"Wir planen, die Flüge am 18. Mai wieder aufzunehmen", ergänzte eine Lufthansa-Sprecherin am Freitag.Doch dazu werde sich die Lufthansa mit den Behörden weiter austauschen und die Sicherheitslage genau beobachten. Die Airline-Gruppe hatte die Verbindungen nach Tel Aviv am Donnerstag eingestellt.Bei der Tochter Swiss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...