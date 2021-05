Der S&P500 konnte sich zuvor im Bereich des 50er-EMA fangen und eine Erholung einleiten. Aktuell notiert der S&P 500 mit 1,05% bei 4.155 Punkten im Plus. Es könnte ein weiterer Hochlauf bis zum 10er-EMA erfolgen, wo der S&P 500 dann ein Verlaufshoch bildet. Es bietet sich eine Short-Position im Bereich des 10er-EMA bei 4.150 Punkten an. Das Kursziel ist am 50er-EMA bei 4.070 Punkten zu sehen. Der Abwärtstrend ist übergeordnet ...

