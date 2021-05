Die Aktionärinnen und Aktionäre der Vonovia SE konnten bereits das fünfte Jahr in Folge zwischen der Dividendenausschüttung in bar oder in Form neuer Aktien wählen. Spannend: Wie der DAX-Konzern mitteilte, haben sich innerhalb der Bezugsfrist rund die Hälfte der Aktionärinnen und Aktionäre mit insgesamt 49,18 % der dividendenberechtigten Aktien für eine Ausschüttung in Form neuer Unternehmensanteile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...