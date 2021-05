Während hierzulande beinahe immer der Name "BioNTech" fällt, wenn es um Impfstoffkandidaten geht, holt jetzt - zumindest an der Börse - das tübingische Start-Up CureVac mächtig auf. Nachdem die Aktie schon gestern an der Wall Street drei Prozent zulegen konnte, verzeichnen die Impfstoffentwickler heute sogar einen Zuwachs von satten zehn Prozent. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...