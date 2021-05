Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX verteidigte diese Woche erfolgreich die neu erklommene 3,300-Punkte Linie mit einem Wochenplus von 1,5%. Befeuert wurde die gute Performance von den schwergewichtigen Banken, einem der wenigen Plus schließenden Sektoren. Die Aktienmärkte standen im Spannungsfeld zwischen guten Konjunkturdaten und steigenden Inflationsraten und damit möglichen Zinsanstiegen - ein guter Nährboden für Kursanstiege im Bankensektor, während die bereits gut gelaufenen Titel im Technologie - und Freizeit-/Reisesektor gemieden wurden. Die Berichtssaison in Österreich lieferte diese Woche weiter positive Impulse - besonders hervorzuheben hier die Österreichische Post. An die Spitze der ATX-Kurstafel setzten sich die DO&CO mit +9,1% die sich ...

