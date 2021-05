Die Impfkampagne in Deutschland nimmt immer mehr an Fahrt auf - doch es fehlt an allen Ecken und Enden ausreichend Impfstoff. Gut, dass der Tübinger Impfstoffhersteller CureVac bereits die Zulassung für seinen Impfstoff CVnCoV beantragt hat und vermutlich noch im Mai - spätestens im Juni bekommen wird. Da der Hersteller parallel zum Zulassungsverfahren bereits mit der Produktion begonnen hat, können die Tübinger unmittelbar nach der Zulassung mit der Auslieferung beginnen. Die Abnehmer stehen bereits Schlange!

Weltweiter Bedarf nach CureVac Impfstoff

Zwar gibt es weltweit mittlerweile einige Länder, die schon weiter sind als Deutschland, doch global werden noch Milliarden an Impfstoffdosen benötigt. In Deutschland haben mittlerweile über 36 Prozent der Menschen ihre erste Impfung erhalten. Länder wie die USA, Israel oder Chile sind bereits deutlich weiter. So haben in den USA knapp 40 Prozent der Menschen bereits ...

