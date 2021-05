Was war das denn? Am Freitag drehte Nel ASA im Tagesverlauf richtig auf. Hat die Aktie damit die Aufwärtstrendwende geschafft? Was war passiert: Am Freitagmorgen schlug der norwegische Elektrolysespezialist bei nur 1,57 Euro auf. Ein Minus von 36 Prozent seit dem 3. Mai. Damals notierte Nel ASA noch bei 2,46 Euro. Bei 1,57 Euro gelang dann ein spektakuläres Intraday-Reversal, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...