Bayer wird es einfach nicht los. Die unsägliche Monsanto-Übernahme und die damit verbundene Glyphosat-Affäre um das "Wundermittel" Round-Up beherrschen nach wie vor die Schlagzeilen bei dem Pharma-Riesen. Denn am Freitag entschied bereits ein zweites US-Gericht gegen Bayer und verurteilte das Unternehmen in zweiter Instanz zu einer Schadensersatzzahlung in Millionenhöhe. Geklagt hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...