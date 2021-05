DKSH übernimmt in Downunder einen Anteil von 70 Prozent an der auf das Outsourcing von Aussendienstdienstleistungen im Gesundheitswesen spezialisierten Hahn Healthcare, wie es am Montag in einer Mitteilung heisst.Für den Erwerb der restlichen 30 Prozent halte man eine über drei Jahre laufende Option, heisst es weiter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...