"Impfen, Impfen, Impfen" - Wissenschaftler sind sich einig, dass Impfen das wirksamste Mittel zur Bekämpfung der Pandemie ist. Umso ärgerlicher, dass es überall an den nötigen Impfstoffen fehlt. Doch jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels. Denn der Tübinger Impfstoffhersteller CureVac hat die Zulassung für seinen Impfstoff CVnCoV längst beantragt und rechnet zeitnah mit einer Zulassung. Vermutlich noch im Mai - spätestens im Juni.

Hoffnungen ruhen auf CureVac

Parallel zur Zulassung hat CureVac bereits die Produktion des Impfstoffes hochgefahren, um im Erfolgsfall sofort mit der Auslieferung beginnen zu können. Das scheint auch bitte nötig, denn mittlerweile funktioniert die Infrastruktur in Sachen in Impfen in Deutschland hervorragend - die Impfzentren und Hausarztpraxen leisten gute Arbeit. Beide Standbeine könnten wohl deutlich mehr Verimpfen, wenn es denn ausreichend Impfstoff gäbe.

