Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenausklang deutlich erholt, der ATX konnte mit einem Zuwachs von 1,8% aus dem Handel gehen, auf Wochensicht bedeutete das sogar einen Anstieg von 3,2%. Auch in Wien wurde der Optimismus durch die beschwichtigenden Worte von Vertretern der US-Notenbank gestärkt, die den derzeit starken Anstieg der Inflation mit Einmaleffekten auf Grund der Preisstagnation zu Zeiten des ersten Corona-Lockdowns begründeten und keine Notwendigkeit sehen, auf diese Entwicklung mit einem Drehen an der Zinsschraube zu antworten. Zudem blieben am Freitag vorgelegte US-Konjunkturdaten unter den Erwartungen, was ebenfalls zu einer Entspannung der Situation beitragen konnte. Ansonsten waren kursrelevante Meldungen zu den einzelnen Unternehmen am Freitag ...

