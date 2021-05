Marinomed Biotech wird bei den 6. Praevenire Gesundheitstagen 2021, die vom 19. bis 21. Mai stattfinden, teilnehmen. CEO Andreas Grassauer wird in seiner Keynote-Präsentation mit dem Titel "Schutz vor Corona mit Carragelose - Stand der Forschung" über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Carragelose berichten. Der Vortrag von Grassauer findet am Mittwoch, 19. Mai 2021 von 14:30 bis 16:00 Uhr. "Ich freue mich, dass wir auf dieser hochkarätigen Veranstaltung, an der das Who-is-who des österreichischen Gesundheitswesens teilnehmen wird, eine Keynote zu unserem vielversprechenden Ansatz gegen COVID-19 präsentieren werden. Wir sind überzeugt, dass Carragelose ein wichtiger Baustein im Kampf gegen die Pandemie sein und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...