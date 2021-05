Die Aktienfutures der Wall Street deuten auf einen schwächeren US-Handelsstart hin. Der Handel in Asien war zum Wochenbeginn gemischt, da es in der Region zu neuen Corona-Ausbrüchen kam. Länder wie Taiwan, Singapur oder Malaysia verschärfen die Beschränkungen. Der Taiwan Weighted Index verlor rund 3% an Wert. Auch die Aktien aus Japan und Südkorea schnitten schlecht ab. Die Indizes aus China stiegen, da Anleger die unter den Prognosen liegenden inländischen Wirtschaftsdaten ignorierten. Der S&P ...

Den vollständigen Artikel lesen ...