Basel (awp) - Coop will sein Filialnetz in der Schweiz erneuern und ausbauen: Ziel sei es, von derzeit 950 auf 1000 Supermärkte zu wachsen, sagt der neue Coop-Chef Philipp Wyss. Insbesondere in den Agglomerationen, Quartieren und Dörfern gebe es noch Potential, sagte er in einem Interview mit "20 Minuten".Das Gespräch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...