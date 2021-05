Klöckner -0.04% yannikYBbretzel (875789YB): KLOECKNER + CO SE NA O.N. Gewinnmitnahme - Teilverkauf Der Teilverkauf erfolgte zum einen, um Cash-Reserven aufzubauen und zum anderen, um die Gewichtung der Position etwas zu reduzieren. Die Positionsgröße beträgt aktuell weiterhin 2,9 %. Verkaufdatum: 14.05.2021 Stück: 40 Gewichtung: 0,31 % Gewinn: 146,52 % (17.05. 11:08) >> mehr comments zu Klöckner: www.boerse-social.com/launch/aktie/klockner_co_se Cancom 2.39% yannikYBbretzel (875789YB): CANCOM SE O.N. Gewinnmitnahme - Teilverkauf Der Teilverkauf erfolgte zum einen, um Cash-Reserven aufzubauen und zum anderen, um die Gewichtung der Position etwas zu reduzieren. Die Positionsgröße beträgt aktuell weiterhin 2,9 ...

