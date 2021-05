Die Aktie der Deutschen Telekom gewinnt am Montag rund 2% an Wert und nähert sich dem Jahreshoch, das am 30. März bei 17,14 Euro ausgebildet wurde. Durch den jüngsten Anstieg konnten die Verluste der vergangenen zwei Monate fast vollständig ausgeglichen werden. Der Kurs hatte kurzzeitig um 8,7% bis zum 50% Retracment des im Februar eingeleiteten Aufwärtsimpulses korrigiert. Sollte der Trend durch einen Ausbruch über 17,14 Euro bestätigt werden, könnte der nächste Widerstand - das Hoch vom Mai 2017 ...

