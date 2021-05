Die Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage in Rostock soll gebaut werden. Die kommunale Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern (KKMV) hat den Genehmigungsantrag für den Bau der Anlage beim zuständigen Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg in Rostock eingereicht. Damit nehme das Projekt weiter an Fahrt auf, teilte die KKMV in der vergangenen Woche mit. In der KKMV ...

