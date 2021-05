Podcasts: Encavis wie Verbund, AT&S als Tipp und überraschende Aussage von Georg Kapsch. Am Wochenende habe ich beim Laufen wieder viele Podcasts gehört und einiges mit Österreich-Bezug vernommen: So ist im boersenradio-Podcast Encavis-CFO Christoph Husmann zu Wort gekommen. Seine Aktie ist auch den gleichen Gründen wie der Verbund unter Druck gekommen. Auch der Stromproduzent von Erneuerbaren Energien wurde durch das grosse ETF-Rebalancing abverkauft. Verbund ( Akt. Indikation: 72,25 /72,40, -1,26%)Asset Manager Stephan Albrech wiederum steht jetzt auf die AT&S-Aktie (nannte er zuvorderst), nachdem er an der Nasdaq mal Gewinne mitgenommen hat. Dies sagte er ebenfalls im Börsenradio.AT&S ( Akt. Indikation: 30,80 /30,90, -1,28%) Bei Geldmeisterin ...

