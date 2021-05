BASF will seine Raffinerieanlage für Platinoide in Seneca im US-Bundesstaat South Carolina erweitern. Der Chemiekonzern plant, dadurch vermehrt Edelmetalle aus gebrauchten Katalysatoren recyceln zu können. Das Projekt an der bestehenden sogenannten Platinum-Group-Metals-Raffinerieanlage (PGM) soll einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Am Standort Seneca produziert BASF Edelmetall-Katalysatoren ...

