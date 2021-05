Christoph Obererlacher bemerkt, dass die zuletzt durch Covid so stark belastetete Stimmung besser wird und die Menschen wieder beginnen, Pläne zu schmieden. Selbstbestimmte Initiativen sollten steuerlich incentiviert werden. Lieber Herr Obererlacher, im April veranstalteten Sie ein "Financial Planner Digital Investment Forum". Können Sie mir dazu ein bisschen was zur Dimension sagen bitte? Unser Financial Planner Digital Forum war die erste von drei Veranstaltungen im Bereich Vernetzung sowie Aus- und Weiterbildung durch unsere Produktpartner für unsere Financial Planner. Dabei haben wir uns in diesem ersten Teil auf das Thema Investment mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit fokussiert und den interaktiven Tag mit 17 unserer Produktpartner gestaltet. Durch ...

