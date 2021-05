Der Rosenbauer Konzern hat in den ersten drei Monaten 2021 einen Umsatz von 206,2 Mio. Euro erzielt (1-3/2020: 232,9 Mio. Euro). Die Gründe für den Rückgang seien verzögerte Fahrzeugübernahmen und eine teilweise angespannte Teileversorgung in der Produktion als Ausläufer der Covid-19 Pandemie, wie das Unternehmen erklärt. Das EBIT belief sich in der Folge auf 0,4 Mio. Euro (1-3/2020: 4,3 Mio. Euro). Der Auftragseingang überstieg gleichzeitig mit 277,6 Mio. Euro den Umsatz des 1. Quartales deutlich. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass die entstandenen Verzögerungen im Jahresverlauf aufgeholt und die bestehenden Engpässe überwunden werden können, und rechnet für 2021 weiter mit einem stabilen Umsatz sowie einer EBIT-Marge ...

