Die Mayr-Melnhof Gruppe war im 1. Quartal von der "aussergewöhnlichen Kosteninflation" betroffen, wie CEO Peter Oswald betont. Diese teilweise extremen Preissteigerungen bei Altpapier, Chemikalien etc. werden sich auch in den Zahlen bzw. vor allem Margen für das 2. Quartal ausirken, wie er ankündigt. Altpapierpreise hätten sich teilweise vervielfacht, wie Oswald die Extrem-Situation aufzeigt. Entgegengesteuert wird mit Preissteigerungen, aber auch neue Effizienz-Anpassungen wird es geben, etwa soll die Produktionsstätte MM Graphia Bielefeld geschlossen werden. Das Produktionsvolumens soll auf andere Standorte von MM Packaging in Deutschland, aber auch Russland, Ukraine und Asien, verlagert werden um so die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, wie das ...

