Andritz erhielt von Zhejiang Kingsafe Hygiene Materials Technology Co., Ltd. in Hezhou, China, den Auftrag zur Lieferung einer neuen, kompletten neXline spunlace Linie. Die Montage und Inbetriebnahme der Linie sind für das zweite Quartal 2022 geplant. Zudem erhielt Andritz von Smurfit Kappa Nervion den Auftrag zur Erbringung von Dienstleistungen für die Instandhaltung des Werks in Iuretta, Spanien.

