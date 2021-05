Die Aktie von Siemens Energy (ENR.DE) steigt am Dienstag um 3% auf 25,30 Euro. Durch den Anstieg notiert der Kurs wieder über dem Schlusskurs der Vorwoche, sodass die sechswöchige Talfahrt beendet werden könnte. Die Aktie hatte an Boden verloren, nachdem das März-Tief bei 28,50 Euro und die untere Grenze des fallenden Trendkanals durchbrochen wurden. Seit der vergangenen Woche konnte sich der Kurs in dem Unterstützungsbereich zwischen 23,77 und 25,64 Euro stabilisieren. Ein Ausbruch nach oben könnte ...

