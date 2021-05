[pic1 Dialog Semiconductor 0.11% DanielLimper (TECHARTD): Für das abgelaufene Quartal (JAN-MRZ 2021) stellte das Unternehmen die Quartalszahlen (Quelle: finanzen.net). Umsatz stieg von ca. 248,5 auf 365,9 Mio. USD zum VJZR, das EPS von 0,39 auf 0,589 USD. Die Zuwächse mit ca. 47,2% bzw. ca. 128% beim EPS sind (äußerst) beachtlich für den APPLE-Lieferanten. Allerdings zeigen sich hier an den Umsätze, dass das Unternehmen klein ist, also an der Milliarden-Umsatz-Marke kratzt. Die Kurszuwächse hängen oft an denen von APPLE. Volatilitäten bei diesem Wert werden hier aufgrund der geringeren Marktkapitalisierung als höher wahrscheinlich empfunden, ...

