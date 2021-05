DJ EANS-DD: OMV Aktiengesellschaft / Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

=------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Glenstone Advisory and Capital AG (Juristische Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist eine juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben Vor- und Zuname: Mark Garrett Funktion: Vorsitzender des Aufsichtsrats =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: OMV Aktiengesellschaft LEI: 549300V62YJ9HTLRI486 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000743059 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie OMV Aktiengesellschaft Geschäftsart: Kauf Datum: 17.05.2021; UTC+02:00 Handelsplatz: Aquis Exchange Europe, AQEU Währung: Euro Preis Volumen 45,62 244 45,49 38 Gesamtvolumen: 282 Gesamtpreis: 12.859,90 Durchschnittspreis: 45,60248 ISIN: AT0000743059 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie OMV Aktiengesellschaft Geschäftsart: Kauf Datum: 17.05.2021; UTC+02:00 Handelsplatz: Aquis Exchange Europe, AQEA Währung: Euro Preis Volumen 45,51 251 45,56 270 Gesamtvolumen: 521 Gesamtpreis: 23.724,21 Durchschnittspreis: 45,53591 ISIN: AT0000743059 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie OMV Aktiengesellschaft Geschäftsart: Kauf Datum: 17.05.2021; UTC+02:00 Handelsplatz: Turquoise Europe, TQEX Währung: Euro Preis Volumen 45,50 30 45,62 100 Gesamtvolumen: 130 Gesamtpreis: 5.927 Durchschnittspreis: 45,5923 ISIN: AT0000743059 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie OMV Aktiengesellschaft Geschäftsart: Kauf Datum: 17.05.2021; UTC+02:00 Handelsplatz: CBOE Europe, BEUP Währung: Euro Preis Volumen 45,435 4 45,46 59 Gesamtvolumen: 63 Gesamtpreis: 2.863,88 Durchschnittspreis: 45,45841 ISIN: AT0000743059 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie OMV Aktiengesellschaft Geschäftsart: Kauf Datum: 17.05.2021; UTC+02:00 Handelsplatz: CBOE Europe, CEUX Währung: Euro Preis Volumen 45,50 130 45,62 296 45,50 18 Gesamtvolumen: 444 Gesamtpreis: 20.237,52 Durchschnittspreis: 45,58 ISIN: AT0000743059 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie OMV Aktiengesellschaft Geschäftsart: Kauf Datum: 17.05.2021; UTC+02:00 Handelsplatz: Wiener Börse AG, WBAH Währung: Euro Preis Volumen 45,42 2 45,43 75 45,43 69 45,43 86 45,49 5 45,49 3 45,44 157 45,62 161 45,50 87 45,49 61 45,62 31 Gesamtvolumen: 737 Gesamtpreis: 33.530,17 Durchschnittspreis: 45,49548 =------------------------------------------------------------------------------- Erläuterung: Die Käufe erfolgten durch die Glenstone Advisory and Capital AG, die von einer Person kontrolliert wird, die Führungsaufgaben in der OMV Aktiengesellschaft wahrnimmt (Mark Garrett, Vorsitzender des Aufsichtsrats). Rückfragehinweis: OMV Aktiengesellschaft Andreas Rinofner, Public Relations Tel.: +43 (1) 40 440-21357; e-mail: public.relations@omv.com Florian Greger, Investor Relations Tel.: +43 (1) 40 440-21600; e-mail: investor.relations@omv.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2021 05:12 ET (09:12 GMT)