Zürich (awp/awp/sda/reu) - Der amerikanische Baumarktgigant Home Depot hat vom Heimwerker-Trend in der Coronapandemie profitiert. Der vergleichbare Umsatz kletterte im ersten Quartal des Bilanzjahres (per 2. Mai) um 31 Prozent auf 37,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten lediglich mit einem knapp 20-prozentigen Plus gerechnet. ...

