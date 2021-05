Um 11:43 liegt der der ATX TR mit +1.06 Prozent im Plus bei 6863 Punkten. Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +2.32% auf 24.25 Euro, dahinter Uniqa mit +1.79% auf 7.39 Euro und AT&S mit +1.48% auf 30.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15442 (+0.29%, Ultimo 2020: 13719). Nach davor 14 Jahren Pause sieht es also aktuell nach dem 3. All-time-High des ATX TR in Folge aus. Tagesgewinner war gestern erfreulicherweise Lenzing. Mir ist das wichtig, denn: Österreich hat bei Lenzing in den vergangenen Monaten fast nur über die blöde Geschichte rund um Hygiene Austria gesprochen. Das war auch ein höchst unhygienisches Thema und Lenzing hat da sicher einiges verbockt. Ich bleibe aber bei der Fast-Unschuldsvermutung, denn das Unternehmen wird sich nicht wegen eines ...

