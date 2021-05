Das Unternehmen mit der Zentrale im deutschen Tübingen hat riesiges Potenzial. Durch die baldige Zulassung des Coronaimpfstoffs hat das Unternehmen eine unfassbar gute Einnahmequelle im Petto und wird die Anleger begeistern können. Sobald die Zulassung durch ist, wird CureVac durch die Decke schießen und den Anlegern hohe Renditen bescheren!

Empfehlung für Anleger: Springt die Aktie auf neue Allzeithochs? Und was passiert danach? Geht es weiter nach oben oder sind wir am Ende der Fahnenstange? Genau um diese Fragen geht es in unserer großen CureVac-Sonderanalyse, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...