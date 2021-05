[pic1 Tesla -0.36% rockinvestment (20TST002): " Tesla akzeptiert Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel!!" Seit ungefähr drei Monaten nach seiner Investition von 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin, kündigte CEO Elon Musk auf Twitter an, dass Tesla Bitcoin nicht mehr für den Kauf seiner Fahrzeuge akzeptieren werde, und verwies auf Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit des Bitcoin-mining von fossilen Brennstoffen. Trotzdem verkauft Tesla kein Bitcoin in seiner Bilanz. Die Entscheidung von Tesla scheint durch die Pläne des Private-Equity-Unternehmens Greenidge ausgelöst worden zu sein, ein Kohlekraftwerk wiederzubeleben, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...