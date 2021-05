Um 11:03 liegt der der ATX TR mit -0.93 Prozent im Minus bei 6762 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Erste Group mit +0.15% auf 34.34 Euro, dahinter RBI mit +0.05% auf 19.75 Euro und Warimpex mit +0.00% auf 1.13 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15169 ( -1.42%, Ultimo 2020: 13719). Nach 14 Jahren Warten sahen wir ja am Freitag ein neues All-time-High im ATX TR. Am Montag und Dienstag folgten weitere Rekorde. Ich habe Michael Friedl, Head of Advantage Austria New York, gefragt, was man dieser Tage im Big Apple vom österreichischen Markt mitbekommt. Er hatte ja vor zwei Jahren eine grosse US-Roadshow mit der Wiener Börse organisiert. Friedl: "Grundsätzlich bemerken wir in unserer Tätigkeit am AußenwirtschaftsCenter New York und vor allem ...

