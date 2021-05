Vor Jahrzen gab es eine Seifenwerbung, in der eine Frau bekannte: "An meine Haut lasse ich nur Wasser und …" - es folgte der Name der Seife. Wer so denkt, sollte sich auf die Marke, die man favorisiert, wirklich verlassen können. Denn in Seife - und vielen anderen Produkten, die wir täglich benutzen - stecken Rohstoffe und Vormaterialien aller möglichen Hersteller. Ein lukratives Geschäft für diese Lieferanten. Und attraktive Chancen für Anleger.

