Das Klimaschutzpotenzial der CO2-Abscheidung bei der energetischen Verwertung von biogenen Abfällen beträchtlich. Das haben Forscher der ETH Zürich in einer aktuell veröffentlichten Studie berechnet. In den kommenden Jahrzehnten muss Europa seine Treibhausgasemissionen dramatisch reduzieren, um die Zusagen des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen. Aber auch in einer künftigen klimaneutralen Wirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...