DGAP-Ad-hoc: KUKA Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

KUKA AG: Vorzeitige Wiederbestellung von Peter Mohnen zum Vorstandsvorsitzenden Ausscheiden von Andreas Pabst aus dem Vorstand und Übernahme einer neuen Aufgabe im Midea Konzern



19.05.2021 / 16:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



KUKA Aktiengesellschaft

Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg



- ISIN DE0006204407 -



Zugelassen an folgenden deutschen Börsen:

Frankfurt am Main und München



Marktsegment: Prime Standard



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR





Vorzeitige Wiederbestellung von Peter Mohnen zum Vorstandsvorsitzenden

Ausscheiden von Andreas Pabst aus dem Vorstand und Übernahme einer neuen Aufgabe in der Midea Robotics & Automation Division



Der Aufsichtsrat der KUKA Aktiengesellschaft hat in seiner Sitzung am 19. Mai 2021 beschlossen, Herrn Peter Mohnen vorzeitig ab dem 1. Juli 2021 für die Dauer von drei Jahren erneut zum Mitglied des Vorstands und zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) zu bestellen.



Herr Pabst wird zum 1. Juli 2021 die Position des Chief Financial Officer bei der Midea Robotics & Automation Division übernehmen. Der Aufsichtsrat der KUKA Aktiengesellschaft und Herr Andreas Pabst haben sich am 19. Mai 2021 daher darauf verständigt, dass Herr Pabst seine Vorstandstätigkeit mit Ablauf des 30. Juni 2021 beenden wird. Herr Andreas Pabst scheidet somit zu diesem Zeitpunkt aus dem Vorstand der Gesellschaft aus. Der Aufsichtsrat hat den Prozess für einen geeigneten Nachfolger gestartet.



Augsburg, 19. Mai 2021



KUKA Aktiengesellschaft



Der Aufsichtsrat







Kontakt:

Frau Kerstin Heinrich

Tel.: +49 (0)821 7975-481

Fax: +49 (0)821 7975-213

