Während CureVac noch auf die Zulassung seines Impfstoffs wartet, wird BioNTech das Vakzin bereits aus den Händen gerissen. An der Börse jedoch laufen beide Unternehmen fast parallel. Gestern beispielsweise verlor BioNTech an der Nasdaq 1,92% an Wert, CureVac 2,59%. Heute liegt BioNTech zur Stunde knapp zwei Prozent hinten, bei CureVac ist das Minus nur marginal größer. Ist es für Anleger also egal, welchen Wert ...

