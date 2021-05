Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Beaconsmind -0,51% auf 39,1, davor 6 Tage ohne Veränderung , Wiener Privatbank +1,89% auf 5,4, davor 4 Tage ohne Veränderung , BKS Bank Stamm+0,85% auf 11,8, davor 4 Tage ohne Veränderung , ATX Prime -1,4% auf 1728,39, davor 3 Tage im Plus (2,36% Zuwachs von 1712,47 auf 1752,96), ATX TR -1,27% auf 6739,3, davor 3 Tage im Plus (2,52% Zuwachs von 6658,05 auf 6825,67), voestalpine -2,41% auf 36,4, davor 3 Tage im Plus (1,75% Zuwachs von 36,66 auf 37,3), Agrana -0,72% auf 19,36, davor 3 Tage im Plus (1,46% Zuwachs von 19,22 auf 19,5), CA Immo -2,46% auf 35,7, davor 3 Tage im Plus (0,55% Zuwachs von 36,4 auf 36,6), Flughafen Wien -2,4% auf 30,45, davor 3 Tage im Plus (3,31% Zuwachs von 30,2 auf 31,2), Goldbarren (250g, philoro) -0,31% auf 12395, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...