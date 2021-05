Der innovative Druckmessumformer ist für eine zuverlässige und sichere Installation in subkritischen und transkritischen R744-Systemen konzipiert. Das neue Spektrum an Drucktransmittern umfasst Modelle mit einem Betriebsdruck (PS) von 90 bar (geeignet für alle unterkritischen Anwendungen) und Modelle mit einem Betriebsdruck von 150 bar für transkritische Anlagen. Aus dem neuen Angebot können ratiometrische Modelle mit Ausgangssignal in Volt oder Modelle mit einem Stromsignal 4-20 mA gewählt werden. Fast alle "YCQx"-Modelle gewährleisten ...

