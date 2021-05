Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 11:37 liegt der der ATX TR mit -0.48 Prozent im Minus bei 6707 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Rosenbauer mit +1.70% auf 53.9 Euro, dahinter Verbund mit +1.56% auf 71.55 Euro und Uniqa mit +1.23% auf 7.38 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15118 (+0.03%, Ultimo 2020: 13719). - Erste Group mit 9 Tagen Plus in Folge. Und heute?- Rosenbauer präsentiert als 16. Unternehmen in der Austrian Visual Worldwide Roadshow powered by Captrace- PIR-News: Valneva, Uniqa, Flughafen Wien, Immofinanz, UBM, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Rosenbauer, Verbund, Erste Group- Unser Robot sagt: AT&S, Palfinger, Telekom Austria und weitere Aktien auffällig- We are Hiring bei Börsenotierten: Frequentis, RCB, Flughafen Wien- ...

